Cómo el trabajo remoto podría cambiar a las ciudades de California

La pandemia del coronavirus demostró que muchas de las labores de oficina pueden ser completadas a distancia y que muchas compañías podrían seguir trabajando bajo este modelo remoto de forma permanente.

El hecho de que grandes compañías tecnológicas de California como Twitter, Square o Coinbase hayan anunciado que la mayoría de sus empleados podrían trabajar desde casa de forma permanente, abre la posibilidad de que las ciudades cambien su composición.

La organización Cal Matters asegura en una publicación que al menos dos tercios de los trabajadores de tecnología del área de la bahía consideran abandonar la zona metropolitana y mudarse ahora que podrían trabajar permanentemente a distancia.

2/3 of Bay Area tech workers would consider leaving the region if they could keep working remotely. 2/3 of Sacramentans want to keep working from home after the pandemic. And lots of wealthy Californians are fleeing SF and LA. https://t.co/VapP4rqZ09

— Emily Hoeven💫 (@emily_hoeven) July 22, 2020