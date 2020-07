Fiscalía de California acusa a 3 hombres de esquema Ponzi que habría estafado $10 millones

Al menos 70 personas en varias partes del mundo fueron estafadas por un trio de hombres californianos que se dedicaban a ofrecer un sistema de inversión financiero de bajo riesgo y altos dividendos.

La oficina del Fiscal de California, Xavier Becerra, informó que procesará a John Black, Christopher Mancuso y Jospeh Tufo por fraude tras haber estafado cerca de $10 millones de dólares en supuestas inversiones financieras.

Three individuals have been arrested and charged with 32 felonies for allegedly operating an international investment fraud scheme.

The defendants allegedly stole over $10M by promising victims incredible returns on investments at little to no risk, but then kept the money.

— Xavier Becerra (@AGBecerra) July 23, 2020