La tormenta tropical Gonzalo puede convertirse en huracán el jueves

Se espera que la tormenta tropical Gonzalo se convierta en el primer huracán de la temporada de huracanes del Atlántico 2020 al este de las Antillas Menores, pero su pronóstico una vez que llegue a las Islas de Barlovento este fin de semana es muy incierto.

Gonzalo se encuentra a más de 1,000 millas al este de las islas del sur de Barlovento, moviéndose hacia el oeste, seg’un el parte del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Se emitió una alerta de huracán para Barbados, donde las condiciones de huracán son posibles el sábado.

Tropical Storm Gonzalo expected to become a hurricane on Thursday. A hurricane watch has been issued for Barbados. Here is the latest forecast. Visit https://t.co/tW4KeFW0gB for details. pic.twitter.com/tpl4lL6Mpb

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 23, 2020