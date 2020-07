Nuevos tiempos, nuevos aires: estos son los 6 equipos que dominarán el futuro del fútbol mundial

Los tiempos cambian y aunque el dominio de los grandes clubes europeos en algunos casos se da desde hace casi un siglo, es un hecho que las nuevas ideas futbolísticas y el capital, ya se encuentran en otros clubes que buscan alcanzar la grandeza, el Olimpo del futbol.

Estos son los 5 equipos que están por entrar a la élite del fútbol mundial, muchos de ellos a base de petrodólares y otros, con otro tipo de empresas multimillonarias o extravagantes propietarios detrás:

1) Paris Saint Germain

El equipo de la capital francesa, que tiene como respaldo a la empresa Oryx Qatar Sports Investments es el equipo económicamente más poderoso y tiene en sus filas a dos de los jugadores más cotizados del mundo, necesita afinar su proyecto deportivo para alcanzar su obsesión: La Champions League.

2) Manchester City

Los “citizens” han alcanzado la elite del fútbol inglés gracias a la buena organización que le ha dado pertenecer a una organización como City Football Group y a los muchos millones que invierte Sheikh Mansour el hombre más rico del fútbol británico y que posee una fortuna personal de casi $20 mil millones de dólares gracias a sus múltiples negocios e inversiones.

Sheikh Mansour makes £115,000 per minute.

By that context, the £8m fine by UEFA at 9:30AM would have been paid at 11:00AM. pic.twitter.com/6GQ7T5MOrl

— 🅚🅐🅘 (@ftbl_kai) July 13, 2020