¿Ricky Martin recibe una propuesta indecente a través de Instagram?

No todos los días se encuentra uno con un comentario del mismísimo Ricky Martin en sus redes sociales, así que el actor Mauricio Martínez ha querido presumir abiertamente del que el famoso cantante dejó en una de sus publicaciones, haciendo una captura de pantalla y subiéndola a su perfil.

“Oye, saluda que no dormimos juntos”, le aseguró Ricky, entendemos que en tono de broma. Lo que probablemente no se esperaría es que el intérprete mexicano decidiera seguirle el juego y responderle con una afirmación subida de tono: “Porque tú no quieres”.

Para terminar de avivar la polémica y el morbo, Mauricio ha acompañado la prueba gráfica de su breve intercambio con la estrella latina del siguiente título: “… Alguien tenía que decirlo”.

Por ahora Ricky no se ha pronunciado al respecto, como tampoco lo ha hecho su marido Jwan Yosef, que no ha quedado claro si está al tanto del ‘flirteo’ de Mauricio con su esposo, debido a que se ha producido en español.