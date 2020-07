La singular historia de la espectadora que detectó un bulto canceroso en una reportera solo con verla en televisión

La agudeza de una espectadora puede haberle salvado la vida a una joven reportera en Estados Unidos.

Victoria Price, de la cadena local de televisión WFLA, en Florida, dio las gracias a una espectadora que detectó un bulto en el cuello de la periodista que le pareció canceroso y le envió un correo electrónico en el que le urgió a ir a un médico.

“Una espectadora me escribió el mes pasado”, explicó Price en sus redes sociales el jueves. “Vio un bulto en mi cuello, me dijo que le recordaba al que tuvo ella”.

“El de ella era un cáncer. Y resulta que el mío también lo es”, añadió, al tiempo que anunciaba que se tomará una baja médica para tratarse.

La espectadora escribió lo siguiente: “Hola, acabo de ver tu informe noticioso. Lo que me ha preocupado es el bulto en tu cuello. Por favor, haz que te revisen la tiroides. Me recuerda a mi cuello. El mío terminó por ser cáncer. Cuídate”.

Ante el comentario de un usuario en Twitter que dijo no apreciar el bulto y que pidió más detalles para saber a qué se le debe prestar atención, Price compartió una imagen más clara y ofreció más información:

Hi! I agree, not the easiest to see. It’s not super obvious unless you know what to look for. This screenshot shows it a bit better. I’m still learning but doc explained that the tumor is in the middle of my thyroid, pushing the glands up and out, hence the subtle protrusion. pic.twitter.com/NFeoRVcUdz

— victoria price (@WFLAVictoria) July 24, 2020