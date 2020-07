¿Qué peligros enfrentamos al estar en contacto con la arena?

Somos susceptibles a contraer infecciones cuando estamos en la playa

La arena presente en la playa es un signo característico de ella y que generalmente hace que nos sintamos relajados y a gusto. No obstante, has de saber que la arena de la playa puede ofrecernos peligros, como los que veremos a continuación.

Quemaduras en los pies

Según un artículo del portal Salud 180, la arena de la playa absorbe los rayos de sol, por lo que adquiere temperaturas muy altas. A raíz de esto, es posible que sufras quemaduras de segundo grado, aunque solo ocurriría si la temperatura es muy alta y si mantienes tus pies desnudos por mucho tiempo.

Parásitos

En la arena se pueden encontrar parásitos a raíz de que las lombrices depositan allí sus huevos. Dichos parásitos pueden entrar en tu cuerpo si entierras tus pies o, algo peor, cubres tu cuerpo de arena. Estos parásitos pueden ocasionar una infección conocida como anquilostomosis.

Infecciones de la piel

También es posible que desarrolles infecciones cutáneas a raíz de los estafilococos, otros habitantes indeseados de las playas. Estos estafilococos son un poco difíciles de abordar porque son resistentes a muchos antibióticos, y son contagiables de persona a persona.

Hongos

No solamente podemos encontrar hongos en la piscina pública, también es posible encontrarnos con ellos en la playa y ser víctimas de una infección en las uñas o la piel. No obstante, no deberías preocuparte mucho por los hongos si te enjuagas después de ir a la playa.

Bacterias

A estas alturas te darás cuenta de que las playas no son los lugares más limpios. Además de hongos, en ellas podemos entrar en contacto con bacterias como la E. Coli, que se relaciona con infecciones intestinales.

Esto ocurre principalmente cuando la arena entra en contacto con agua contaminada con heces fecales de animales o incluso de humanos.

Con esta información no queremos decirte que no debes ir a la playa nunca más, pero sí de que tienes que tomar algunos cuidados mientras estés en ella y después de irte para que tu salud no se vea afectada.