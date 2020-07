4 vegetales que no son tan buenos en mucho consumo

No todos los alimentos son buenos, por lo que hay que tener cuidado en su consumo

Debido al desmesurado consumo de alimentos altamente procesados y ricos en grasas poliinsaturadas, muchos optan por una alimentación más saludable, incluyendo vegetales y otros productos naturales. Sin embargo, no todos son buenos para el consumo humano. Aquí te hablaremos un poco más sobre ellos.

1. Mandioca

Según un artículo del portal Los replicantes, la mandioca, conocida también como cassaba o yuca, es un alimento crece en lugares áridos. Aunque su consumo, en apariencia no es dañino, las defensas químicas de este vegetal crecen a medida que el agua disminuye, lo que impide eliminar los agentes tóxicos.

Los componentes químicos que produce la mandioca pueden provocar parálisis muscular, y aunque se consuma en pocas cantidades, igual puede tener efectos a largo plazo. Esto sin contar lo peligroso que es su consumo si se come cuando no esté maduro.

2. Blighia Sapida

Este vegetal produce intoxicación, por lo que se recomienda evitar consumo y pasar un mal momento. Los síntomas que se manifiestan son: vómitos, convulsiones, somnolencia. En situaciones complicadas podría inducir el coma o incluso causar la muerte.

Todo esto se debe a sus efectos hipoglucemiantes. Ahora bien, este fruto se da en el árbol nacional de Jamaica, y consumirlos resulta altamente peligrosos, no importa si se cocinen o no. Por lo que es recomendable no consumirlos.

3. Almorta

Conocida como “las gachas de los pobres”, se puede usar en harina o tostar sus granos para comerlos. Sin embargo, el consumo podría producir parálisis muscular. De hecho, estuvo prohibido en España durante un tiempo, aunque actualmente se puede conseguir en los supermercados para consumo animal.

4. Lichi

Esta fruta, que se da en la India, provoca hipoglucemia al consumirse en grandes cantidades. El riesgo incrementa cuando se consume con el estómago vacío. Puede provocar encefalitis y otros problemas neurológicos.

Si bien el consumo de vegetales y frutas puede significar un cambio importante y saludable en la dieta, la cuestión es que se debe tener cuidado con ciertos frutos y vegetales que no son apropiados para el consumo humano. Si quieres tener una mejor asesoría sobre este tema, puedes consultar con un especialista.