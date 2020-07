Biden supera a Trump a 100 días de la elección presidencial

El demócrata avanza en estados clave, como Florida

Faltan 100 días para la elección presidencial y distintas encuestas marcan una ventaja importante del virtual candidato demócrata, Joe Biden, frente al presidente Donald Trump.

Incluso entre la comunidad hispana, donde Biden registra menos respaldo que, por ejemplo Hillary Clinton en 2016, pero el demócrata se coloca muy por encima del mandatario republicano cuyo equipo ha reforzado su estrategia electoral entre ese grupo, al integrar como aliado al CEO de Goya, Robert Unanue.

Los principales problemas que enfrenta el presidente Trump son su estrategia contra el COVID-19, así como los estragos que esto ha causado en la economía, siendo su principal pilar antes de la pandemia.

Una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research revela otra caída del presidente Trump en su aprobación sobre el manejo de la pandemia, al pasar del 37 al 32%.

Eso representa una caía de 12 puntos porcentuales desde que comenzó a realizarse esta medición en marzo pasado.

Ante distintas críticas, el presidente Trump cambió de estrategia la semana pasada, incluso recomendando el uso de máscaras en espacios públicos, algo que se había negado a generalizar.

Sobre asuntos económicos, el escenario es más complicado, ya que solamente el 38% considera que la situación en el país es buena, en comparación con el 67% de enero, indica el sondeo.

El escenario para el republicano es poco alentador con respecto a la confianza entre la población, considerando que 8 de cada 10 estadounidenses señalan que el país tiene un rumbo equivocado.

Aún así, por ejemplo un sondeo de NBC News-Marist, indicó que Trump es el candidato favorito en cuestiones económicas, mientras que Biden sería el mejor candidato para manejar las relaciones raciales y la pandemia de coronavirus.

Una encuesta de CNN apunta que el exvicepresidente Biden lidera en tres entidades clave: Arizona con 49%, Florida con 51% y Michigan con 52%.

Destaca el caso de Florida, donde el presidente Trump ha tenido un importante apoyo desde 2016, pero parece enfrentar problemas, ya que casi todos los sondeos han mostrado a Biden con una ventaja, incluso en consultas realizadas por el canal favorito del presidente y uno de sus principales, Fox News, que le otorga 49% de respaldo.

El análisis de NBC News-Marist revelado este domingo descubrió que Biden subió cinco puntos porcentuales en Arizona y logró 50% de apoyo contra 45% para Trump.

El exvicepresidente tiene el apoyo de latinos, mujeres, votantes con títulos universitarios, aquellos que tienen menos de 45 años y aquellos que vive en ciudades y suburbios; mientras que los evangélicos blancos, los hombres, los mayores de 45 años y los que viven en pueblos pequeños o en zonas rurales, favorecieron a Trump.