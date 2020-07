Fotos y video: El paso devastador de Hannah por Texas queda documentado en las redes sociales

Texas – El Huracán Hanna se degradó este domingo a tormenta tropical después de tocar tierra en Texas como un huracán categoría 1, pero no sin antes dejar huellas de su paso destructivo.

Hurricane Hanna strengthened, with sustained winds of 90 mph, as it made landfall in Texas.

The Category 1 hurricane was moving west at about 8 mph when it made landfall at San Padre Island around 5 p.m. local time. https://t.co/V0612ljiR3 pic.twitter.com/hEx2PMbgqj

— ABC News (@ABC) July 26, 2020