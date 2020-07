“Que se larguen del país”: Mike Ditka no permitirá protestas en liga de futbol americano femenil en lencería

Las chias de la X League no podrán manifestarse durante el himno

Creada en 2009 bajo el nombre de Lingerie Football League, la ahora X League anunció hace unos días la contratación de Mike Ditka, ex jugador y ex entrenador legendario de la NFL, como su nuevo presidente.

Con este movimiento, la X League tratará de tener más difusión y atraer así a más fanáticos. Sin embargo, algo que no se permitirá serán las protestas durante el himno nacional, pues el mismo Ditka afirmó que no lo permitirá.

En entrevista con TMZ, la leyenda de la NFL fue cuestionada sobre si permitirá en la X League las protestas durante el himno a lo que fue tajante y dijo que no “que se larguen del país”.

Mike Ditka Against Anthem Kneeling In New Football League, Leave the Country! https://t.co/3KnlMzJAIG — TMZ (@TMZ) July 26, 2020

“Si no puede respetar nuestro himno nacional, lárguese del país. Así es como me siento. Por supuesto, estoy pasado de moda, así que solo voy a decir lo que siento. No protestas contra la bandera y no protestas contra este país que te ha dado la oportunidad de ganarse la vida jugando un deporte que nunca pensaste que sucedería, no quiero escuchar toda la basura”, declaró Ditka.

La nueva X League contará con ocho equipos de las ciudades más importantes de Estados Unidos, como Chicago, Los Ángeles y Seattle, y se tiene planeado su inicio para abril del 2021.