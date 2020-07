Acusan a niño de 12 años de matar a balazos a una mujer de 50 años; la historia del joven no cuadro y le entablaron cargos

HOUSTON – Cuando los oficiales llegaron a la escena de un tiroteo en el área de Greenspoint encontraron a un niño de 12 años en el interior de un apartamento donde también descubrieron el cadáver de una mujer de 50 años.

El cuerpo baleado de la mujer se encontraba en el piso de una de las habitaciones cuando ingresaron los oficiales a eso de las 4:40 p.m. el sábado pasado.

12-year-old arrested and charged in murder of woman https://t.co/qMBmytA44G pic.twitter.com/fj4xiYeccD

— ABC13 Houston (@abc13houston) July 28, 2020