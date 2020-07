Paul McCartney encabezará el Lollapalooza 2020 virtual

La pandemia por el COVID-19 ha sido un fuerte golpe para la industria del espectáculo a nivel mundial, por lo que diversos eventos como conciertos y festivales tuvieron que ser cancelados, para evitar la propagación del virus.

Sin embargo, algunos eventos como el Festival Lollapalooza han decidido apostarle a la tecnología y realizar su transmisión vía streaming a través de sus redes sociales.

Este lunes, el festival, que se realizará el próximo 30 de julio, dio a conocer su cartel de bandas y artistas, el cual está encabezado por el icónico cantante Paul McCartney.

We're psyched to be a part of #Lolla2020, a free 4-day broadcast featuring classic @Lollapalooza sets, conversations, and more! Full schedule out Wednesday, watch starting Thursday at 5 PM CT on YouTube: https://t.co/5EgXOHdVyR pic.twitter.com/ynpP2WGNSk

— Metallica (@Metallica) July 27, 2020