Brad Pitt toma una de sus motos para visitar a Angelina Jolie y sus hijos en Los Ángeles

Después de ser nominado por primera vez al Emmy, Brad Pitt celebró la noticia montándose en una de sus motocicletas y yendo a visitar a Angelina Jolie, con quien después de tantos años de disputas lleva una relación cordial.

El dos veces ganador del Premio de la Academia fue fotografiado en camino a visitar a su ex esposa y sus hijos en su vecindario de Los Ángeles.

El actor fue visto usando una camiseta azul, sobre una camisa blanca de manga larga con jeans desgastados. Complementó su atuendo con un par de lentes enmarcados en oro, un cinturón verde azulado y zapatillas deportivas grises, con una gorra de béisbol negra metida en su bolsillo trasero.

Pitt se preparó para el paseo de verano con un casco plateado y un par de guantes de montar blancos. Optó por una motocicleta blanca, que tiene una franja azul, una de varias en su vasta colección.

Brad Pitt heads out to visit ex Angelina Jolie and the kids on his motorcycle: https://t.co/XwRlPQVPKF

— JustJared.com (@JustJared) July 29, 2020