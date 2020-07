Esposo de Grettell Valdez envía carta a Ventaneando en donde explica su situación

Leo Clerc se manifestó luego de que el programa aseguró que se encontraba preso en Suiza por lavado de dinero

Leo Clerc, esposo de Grettell Valdez envió ayer una carta a Ventaneando en donde explica su situación legal en Suiza y el motivo por el que no ha regresado a México.

El modelo y contador señaló que no está en prisión como se manejó el pasado martes, que está en la casa de su madre solucionando sus problemas legales.

“En efecto, me encuentro en Suiza extrañando a mi esposa, estoy en mi casa cuidando a mi madre, en compañía de mis familiares, estas últimas semanas han sido muy difíciles entre la enfermedad de mi madre y no poder ver a mi esposa, hace 10 años cometí un error del cual me arrepiento“, dijo.

El europeo aseguró que sigue trabajando en una compañía de relojes que le dio una segunda oportunidad.

Cabe señalar que Patricio Borghetti también brindó una entrevista en el programa Venga La Alegría para desmentir que la pareja de su exesposa se encuentre en la cárcel.

Hasta el momento, Grettell no ha dado declaraciones al respecto.

Con información de Agencia Reforma.

