Los Dreamers se quedan de nuevo en el limbo, ¿por qué?

La Administración Trump dice que dejará de aceptar nuevas solicitudes a pesar de que la Corte Suprema decidiera continuar con el programa

Gabriela Clatenco, de 17 años, se sintió muy emocionada en junio pasado cuando la Corte Suprema bloqueó el plan de la Administración Trump de deshacerse del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

La joven, quien es hija única, llegó a Estados Unidos junto a su familia siendo solo una niña.

Tras el anuncio de la Corte, Gabriela, de raíces mexicanas, pensó que por fin podría salir de las sombras al solicitar su permiso de DACA —que la protegería temporalmente de una deportación y le ofrecería un permiso de trabajo renovable cada dos años.

Después de todo, sentía que se lo merecía. El mes pasado se graduó con honores de la preparatoria y recibió el President’s Award, uno de los reconocimientos más prestigiosos a nivel nacional para los estudiantes.

“Fue agridulce porque no esperaba recibir un premio con la firma de Trump, [hubiera preferido] que sea de Obama… Yo trabajé duro y merecía ganármelo”, indicó.

Comenzando el otoño asistirá a la Universidad de California, Riverside (UCR) para estudiar bioquímica. Pese a haber calificado para ayuda financiera mediante el California Dream Act, aún necesita dinero para sus gastos adicionales. DACA era su salida para poder trabajar legalmente mientras estudiaba.

No obstante, este martes sus planes quedaron en pausa ya que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que está tomando medidas para considerar el futuro de la política de DACA, incluyendo la anulación total del programa.

Mientras se toma la decisión final, el DHS anunció que no se aceptarán nuevas solicitudes de DACA y que las renovaciones, que desde su inicio fueron cada dos años, serán cambiadas a un año de vigencia.

Además, queda prohibido solicitar Advance Parole, el programa que permitía a jóvenes indocumentados salir del país y reingresar mediante un permiso especial.

“Existen importantes razones de política que pueden garantizar la derogación total de la política de DACA”, dijo Chad F. Wolf, secretario interino de DHS en un comunicado, sin especificar dichas razones.

Angélica Salas, directora de la Coalición Pro Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) dijo que el anuncio de DHS es una violación a la decisión de la Corte Suprema que indicó en junio que el programa DACA había sido terminado de una forma caprichosa.

“El presidente tenía 21 días para continuar el programa y dar reglamentos de cómo continuar… No le dieron permiso de dejar de aceptar nuevas solicitudes”, expresó.

La directora dijo que los jóvenes que estaban a punto de solicitar DACA se lo merecen y necesitan la oportunidad de tener un futuro en este país que es su hogar.

“Por este motivo vamos a pelear en las cortes para que este presidente acepte las nuevas solicitudes”, dijo Salas. “[Trump] no respeta las cortes, no respeta al pueblo inmigrante y definitivamente no respeta las leyes que supuestamente dice que estar siguiendo”.

¿Que se espera para los Dreamers?

La abogada de inmigración Alma Rosa Nieto dijo que los jóvenes que ya tienen DACA pueden seguir renovando sus solicitudes, aunque es muy probable que comiencen a otorgarse con una vigencia de un año.

Se estima que alrededor de 300,000 jóvenes adicionales calificarían para DACA por primera vez.

Además, aquellos que esperaban solicitar su Advance Parole no lo podrán hacer.

“La administración detuvo todo porque dijo que van a estudiar la situación”, dijo Nieto. “Yo creo que todo lo que está haciendo esta administración no es legal”.

“Esto nos demuestra que de seguro van a haber demandas, ya estamos acostumbrados a múltiples demandas de esta Administración no solo en inmigración, sino en muchos [otros] temas”.

Recomendaciones

La abogada dijo que aunque aún no lo han confirmado, duda de que los jóvenes que han recibido sus permisos por dos años tengan que cambiarlos.

“Los que ya tienen su permiso de dos años lo pueden preservar y los que van pidiendo el permiso de ahora en adelante se los van a otorgar de un año”, dijo Nieto.

Recomendó que quienes tenían planeado solicitar [el programa] por primera vez, reúnan todos sus documentos y los tengan listos.

“Mi esperanza es que esto en unos meses será algo de historia y que van a poder archivar sus solicitudes por una orden judicial de la corte federal”, mencionó la abogada.

Quienes ya habían mandado su documentación de Advance Parole es muy probable que les regresen las solicitudes o que las mantengan guardadas en lo que se espera una solución final.

La abogada dijo a los jóvenes y padres de familia que enviaron su solicitud de DACA por primera vez, que no tengan temor de pensar que los agentes de inmigración van a ir a buscarlos.

Nieto dijo que a estas solicitudes rechazadas se les conocen como solicitudes sin prejuicios. Esto quiere decir que no prosiguen, al menos por ahora.

Solamente si el rechazo es a causa de que el solicitante tuvo un DUI (manejar bajo la influencia del alcohol), violencia doméstica u otro crimen, esa es una solicitud con prejuicio lo cual quiere decir que inmigración podría pasar el expediente a los agentes de ICE para una orden de deportación.