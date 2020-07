Trump predice que elecciones 2020 serán “las más fraudulentas de la historia” y pide retrasarlas

“Con la votación universal por correo (no la votación en ausencia, lo cual es bueno), 2020 será la elección más INACTIVA Y FRAUDULENTA de la historia. Será una gran vergüenza para Estados Unidos”, así afirmó esta mañana en Twitter el mandatario Donald Trump.

Y agregó, en tono de pregunta, como sugerencia, la opción de retrasar las presidenciales del 3 de noviembre. “¿Retrasar la elección hasta que las personas puedan votar de manera adecuada y segura???”.

Seguidamente publicó un video de un reportaje de WRDW12 (filial de NBC en Augusta, Georgia) sobre los riesgos del voto por correo, una de las opciones más en boga este año, debido al COVID-19.

En este momento Trump se ubica en todos los sondeos por debajo del ex vice presidente Joe Biden, virtual candidato Demócrata.

“La pandemia de coronavirus ha llevado a muchos estados a expandir y aliviar las restricciones en sus opciones de votación por correo y en ausencia. Los trabajadores electorales que tienden a ser personas mayores se han negado a ofrecerse como voluntarios en los lugares de votación del personal por miedo a la infección y los votantes son reacios a hacer largas filas”, resumió Bloomberg News.

El voto por correo ya ha causado retrasos en elecciones menores este año en Nueva York.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020