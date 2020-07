Video: Entran a robar y golpean con una pistola a empleada de 60 años porque no les pudo abrir la caja fuerte

TEXAS – La Policía de Houston se encuentra en la búsqueda de seis sospechosos que asaltaron una gasolinera en el área de Greenspoint y golpearon con una pistola a una empleada de 60 años.

El incidente ocurrió el pasado 23 de julio a eso de las 5:55 a.m. en una gasolinera ubicada en la intersección de Sam Houston Tollway y Greenspoint Dr.

Todo el aterrador incidente fue captado en video.

Please share- Someone has to know these suspects.

Greenspoint- Robbers pistol whip a 60 year old victim working at a Greenspoint gas station.

Submit anonymously tip-> https://t.co/xOPPWsaiIc or by calling 713-222-TIPS

MORE –> https://t.co/EsigH97Laa@houstonpolice @CrimeStopHOU pic.twitter.com/drNjaDqPov

— Houston Police Robbery (@hpdrobbery) July 29, 2020