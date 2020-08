Adamari López disfruta de sus vacaciones y broncea sus curvas al natural con un traje de baño negro

La conductora de Un Nuevo Día está presumiendo sus nuevas curvas ahora que ha bajado de peso

Adamari López está viviendo unas maravillosas vacaciones en familia. Pero la conductora de Un Nuevo Día también ha confesado que para poder salir y disfrutar de estos días en el mar todos los que viajaron se sometieron a pruebas para descatar el coronavirus, y además mantienen las distancias con todos aquellos a quienes no conozcan.

“Todos nos hicimos pruebita antes de venir, todos estamos bien y aquí estamos pasando un rato lindo y divertido compartiendo en familia”, contó la estrella de Telemundo.

Durante sus vacaciones Adamari se ha dejado ver llevando varios trajes de baño, y en esta ocasión apareció con un sexy conjunto negro.

Esta estrella de la televisión hispana también ha explicado que estás vacaciones han sido para que su hija Alaïa disfrute y se disperse un poco antes de entrar a la nueva escuela.

“Todo esto que estamos haciendo también es porque ella comienza el año escolar ahora en agosto“, contó la conductora de Un Nuevo Día.

“Hay mucha gente que está pensando en no llevar a sus hijos a la escuela pero yo soy una de las que sí van a integrar a Alaïa en el curso escolar porque su escuela va a abrir y entonces quería hacer una transición de donde ella estaba antes a donde va a estar ahora, así que bueno por lo menos para que se divirtiera, para que esté pasando unas vacaciones, diferentes a lo que estamos acostumbrados porque el coronavirus nos tiene muy impactados pero también disfrutando cada momento“, aseveró Adamari.

La puertorriqueña también aconseja que pese a la pandamia la familia no se limite a pasarla bien y construir así buenos recuerdos, pese a los malos momentos. “Que no sea esta pandemia la excusa para no hacer cosas con su familia, cuidarse pero también seguir dejando huella y memorias en la gente que uno ama“.