Out al primer lanzamiento: el comisionado de Grandes Ligas podría cancelar la temporada este mismo lunes

El comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, advirtió a Tony Clark, director ejecutivo de la Asociación de Jugadores, que se podría cancelar la temporada si no se comienza a manejar mejor la situación de los casos positivos por coronavirus, según informó Jeff Passan, de ESPN.

MLB y los propios jugadores reconocen que luego del brote de 18 casos positivos en los Miami Marlins (ahora son 21), los próximos días son decisivos para saber si va a ser posible controlar los protocolos y reducir los casos positivos.

BREAKING: MLB commissioner Rob Manfred told MLBPA executive director Tony Clark on Friday that if the sport doesn’t do a better job of managing the coronavirus, it could shut down for the season, sources told @JeffPassan. pic.twitter.com/lNXpbzkHZr

— SportsCenter (@SportsCenter) July 31, 2020