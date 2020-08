Señalan de misógino y racista al actor Mauricio Martínez

View this post on Instagram

Esta foto fue tomada hoy hace 3 años, a días de hacer mi tan anhelado debut en Broadway en el Marriot Maquis. Rompí en llanto en cuanto me apareció como recuerdo el día de hoy. Tantas cosas han sucedido desde entonces. Me siento como otra persona. Soy otra persona. Leer hace unos meses que los teatros probablemente permanecerían cerrados hasta Septiembre, ayudó a que hoy -que se anunció oficialmente que seguirán cerrados todo lo que resta del año- no me tomara por sorpresa completamente. Pero eso no lo hace menos doloroso. Tantos meses encerrado, sin ver a nadie, y todo lo que ha pasado aquí en Nueva York. Estamos muy golpeados. Se rumora que será entre Marzo y Abril del 2021 cuando Broadway suba el telón nuevamente. No todos los montajes sobrevivirán. Será la primera vez en la historia que Broadway haya cerrado durante todo un año completo. ¿Pueden creerlo? Yo aún no. No sólo somos los actores quienes estamos sin trabajo. Están los acomodadores, los músicos, los stage managers, los técnicos, iluminación, tramoya, sonido, diseñadores de vestuario, los vestidores, la gente venta de boletos, los de la dulcería, los de merchandise, los creativos, prensa…y tantos más! La lista es interminable. Sin trabajo. Sin ingresos. Sin seguro médico. Hoy es un día triste para la familia teatral. Les envío amor a todos y cada uno de los miembros de esta comunidad tan golpeada. Espero pronto poder reencontrarnos en algún salón de ensayo, o en alguna audición, o compartiendo el escenario, escuchando el aplauso. Nos veremos pronto, amado teatro…por que el show debe continuar. Y va a continuar. Por que si hay alguien resiliente, somos los que vivimos del teatro. Si estás leyendo esto, por favor: usa cubrebocas. El virus existe y está acabando con vidas e industrias enteras. 💔 Por lo pronto, aquí mi foto, en el teatro donde han protagonizado Liza Minelli, Julie Andrews, Ricky Martin, Bernadette Peters…y yo. 😭