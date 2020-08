Trump pide pena de muerte para responsable de atentado terrorista que mató a 3 personas en Boston

El presidente Donald Trump pidió este domingo la pena de muerte para Dzhokhar Tsarnaev, responsable del atentado terrorista con artefactos explosivos en la línea de meta de la maratón de Boston el 15 de abril de 2013. En él murieron tres personas y 264 resultaron heridas.

Un tribunal de apelaciones decidió el pasado viernes revocar la pena de muerte a la que Tsarnaev fue condenado en 2015 y tres de su otras 30 condenas. La orden judicial mantiene la permanencia de por vida en prisión federal.

Trump criticó en Twitter la decisión con el mensaje: “¡Pena de muerte! Mató e hirió gravemente a muchos. ¡Justicia!”.

Rarely has anybody deserved the death penalty more than the Boston Bomber, Dzhokhar Tsarnaev. The court agreed that this “was one of the worst domestic terrorist attacks since the 9/11 atrocities”. Yet the appellate court tossed out the death sentence. So many lives lost….

