Cambian las fechas del conteo de la década

El director de la Oficina del Censo asegura que se acelerarán los procesos de recolección de datos

La Oficina del Censo dará por terminado el conteo de la década el 30 de septiembre próximo, un mes antes de lo previamente planeado, anunció el lunes pasado Steven Dillingham, director nacional de la Oficina del Censo.

“Hoy anunciamos actualizaciones de nuestro plan que incluirán premios de enumeradores y la contratación de más empleados para acelerar la finalización de la recopilación de datos y la distribución de los recuentos dentro de nuestro plazo legal del 31 de diciembre de 2020, según lo exige la ley y lo ordena el Secretario de Comercio. El nuevo plan de la Oficina del Censo refleja nuestro compromiso continuo de llevar a cabo un conteo completo, proporcionar datos de distribución precisos y proteger la salud y la seguridad del público y nuestra fuerza laboral”, señaló Dillingham, en un comunicado.

Como resultado de la pandemia de COVID-19 y los protocolos de seguridad necesarios para evitar la propagación del coronavirus, la Oficina del Censo había pedido al gobierno mover cuatro meses la fecha límite de la entrega de la información recabada, originalmente estipulada para el 31 de diciembre. De esta manera, el conteo se hubiese extendido al 31 de octubre.

Pero dicho pedido no prosperó en el senado. En consecuencia, el conteo, tanto por cuenta propia como a través de las visitas de los enumeradores puerta a puerta, finalizará el próximo 30 de septiembre.

“Aumentaremos la velocidad del conteo, sin sacrificar su terminación”, aseguró Dillingham , refiriéndose a la anticipación de un mes de lo que estaba planeado. Hasta el momento, aproximadamente un 63 por ciento de la población ha completado el cuestionario del Censo, esto es alrededor de 6 de cada 10 habitantes.

“Estamos comprometidos a un censo 2020 completo y preciso”, remarcó Dillingham. “Hasta la fecha, 93 millones de hogares, casi el 63 por ciento de todos los hogares de la nación, han respondido al Censo 2020. Sobre la base de nuestra exitosa e innovadora opción de respuesta por internet, las mujeres y hombres dedicados de la Oficina del Censo, incluida nuestra fuerza laboral temporal que se desplegará en las comunidades de todo el país en las próximas semanas, trabajarán diligentemente para lograr un recuento preciso”.

La reducción de un mes en el plazo de recolección de datos preocupó a líderes comunitarios, funcionarios y activistas porque es de vital importancia que todos los habitantes del país sean contados. Cuando comunidades enteras quedan sin contar, pierden representación política y dejan de recibir fondos para recursos y servicios fundamentales.

Dillingham agradeció el apoyo de todos aquellos que contribuyen al esfuerzo de contar a todas las personas que viven en el país y alentó a todos a participar en el conteo.

Responder al conteo de 2020 es posible a través del teléfono, tableta, laptop o computadora, así como por correo postal y sólo lleva 10 minutos hacerlo.

Importante para la comunidad, importante para el estado

Los resultados del Censo determinan la distribución nacional de fondos para California. De estos fondos dependen programas y servicios fundamentales para la comunidad. Se estima que por cada persona que no es contada por el Censo, California podría perder $1,000 en fondos federales.

De sus resultados también depende la representación de la población en Washington DC. La información recabada se utiliza para delinear los distritos del Congreso nacional.

Por ejemplo, California tiene dos senadores y 53 representantes. El distrito 34 de Los Ángeles, representado por el demócrata Jimmy Gómez, es hogar de 748,812 habitantes, de los cuales 454,579 son hispanos.

Cuando no eres contado, no sólo podrías perder programas y recursos importantes para ti, tu familia y tu comunidad, sino que podrías perder tu representación en el Congreso, que no sabrá que existes hasta el próximo Censo, en 2030.

Aún estás a tiempo de ser contado hasta el 30 de septiembre. Puedes hacerlo simplemente con tu teléfono, por internet o enviando el cuestionario por correo postal. Tus respuestas tendrán un impacto no sólo en tu vida, sino en la vida de tu familia, que de otro modo, no será tenida en cuenta durante los próximos 10 años.

Para participar en el conteo, o para obtener más información, puedes visitar el sitio en español https://2020census.gov/es. También es posible llamar a la línea en español: 844-468-2020.