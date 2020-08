“Es vergonzoso”: Donald Trump explotó contra los jugadores de la NBA que se arrodillan durante el himno

El pasado 30 de julio reinició la temporada 2020 de la NBA, tras cuatro meses y medio de parón a causa del coronavirus. Tras la serie de protestas realizadas en los últimos meses a lo largo de Estados Unidos en contra de la violencia racial, los jugadores de todos los equipos han mostrado su solidaridad y tomaron la decisión de arrodillarse durante el himno antes de cada partido, algo que no fue del agrado de Donald Trump.

La mañana de este miércoles, en una entrevista en Fox & Friends, el presidente de Estados Unidos fue cuestionado sobre su postura respecto a los arrodillados de la NBA, a lo cual respondió que es vergonzoso y una falta de respeto.

I will be interviewed on @foxandfriends at 7:30 A.M. Enjoy!

“Creo que es vergonzoso. Trabajamos con ellos muy duro tratando de abrirnos, estaba presionando para que se abrieran. Luego veo a todos arrodillados durante el himno. Eso no es aceptable para mí. Cuando los veo arrodillarse durante el juego, simplemente apago el juego. No tengo ningún interés en el juego”, declaró Trump.

President Trump calls NBA players "disgraceful" for kneeling during anthem, implies that he's done more for the black community than Abraham Lincoln pic.twitter.com/C5YJW3pAps

— gifdsports (@gifdsports) August 5, 2020