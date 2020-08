Los Mercedes Benz escondidos en la colección de autos de Demi Lovato

¡La cantante ama los descapotables!

Demi Lovato ha tenido un carrera lucrativa gracias a la actuación y la música. Y sus ingresos la han llevado a comprar autos de lujo de toda clase, en su colección tiene un Ferrari Italia, un Jaguar y un par de Honda Civic, entre muchos otros.

Sin embargo, la cantante tiene un gusto especial por los Mercedez Benz. Te invitamos a conocerlos a continuación.

Mercedes Benz AMG GT C

Una de las pocas personas que compraron el AMG GT fue Demi Lovato, un descapotable de primer nivel de Mercedes.

El automóvil tiene un motor V8 bi-turbo de 4 litros, que produce 550 caballos de fuerza. Cuando Car and Driver probó el AMG GT C, el equipo logró una velocidad de 0 a 60 mph en 3.5 segundos. El AMG GT C tiene un precio de $114,000.

Mercedes E350

El AMG GT C que posee Lovato podría ser uno de los mejores vehículos en su garaje, pero el E350 merece atención. A Lovato le gusta bajar la capota y navegar por Los Ángeles, por lo que el E350 fue su elección obvia. El E350 no solo tiene un exterior exquisito, sino que debajo del capó hay un motor V6 de 3.5 litros que puede producir 302 caballos de fuerza.

q te parece el nuevo Mercedes-Benz E350 convertible d la cantante Demi Lovato?pic.twitter.com/ZioCgqDW — Andrea Villa Hidalgo† (@AndreVH11) October 9, 2012

Mercedes Benz SL550

Ya quedó claro que Lovato es fan de los automóviles Mercedes, especialmente los descapotables. Después de recibir un generoso salario de X Factor, Lovato quería actualizarse de un Mercedes E350, por lo que compró un SL 550.

El automóvil tiene un motor V8 de 4.7 litros que es capaz de producir 449 caballos de fuerza, según Car and Driver. El SL550 necesita solo 4.1 segundos para ir de 0 a 60 mph.

Demi Lovato was spotted driving around Los Angeles in her new Mercedes-Benz SL550 this weekend. pic.twitter.com/8leiQ7olTk — iSeeCars.com – cars (@iseecars) September 10, 2013

Mercedes Benz G-Wagon

Mercedes ha fabricado el G-Wagon desde 1979, pero fueron las celebridades quienes se enamoraron del vehículo en los últimos años.

Cuando Lovato salió de un centro de rehabilitación, fue recogida en un G-Wagon para ser llevada a casa.

