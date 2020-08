Trabajadores de Food 4 Less piden más seguridad durante la pandemia

Empleados tienen miedo a contagiarse; hasta el momento ya hay 28 enfermos del coronavirus

Docenas de trabajadores esenciales y activistas se unieron en protesta el miércoles afuera de una tienda Food 4 Less de Los Ángeles para exponer el alto número de contagios del coronavirus dentro de la tienda.

Hasta el momento, 28 trabajadores que representan el 30% de los miembros del sindicato en el supermercado se han infectado. La tienda está localizada en el 1700 W 6th St. en el área de Westlake.

Esto los convierte en el mayor grupo en una tienda de alimentos al menudeo en Los Ángeles y en el mayor número de casos reportados públicamente de trabajadores de supermercados en el condado de Los Ángeles.

Entre los empleados que fueron infectados está Pedro Ramírez. El trabajador de mantenimiento de la tienda dijo que a principios de junio comenzó a sentirse enfermo con calentura. Cuando sus supervisores se dieron cuenta lo mandaron a la casa.

Sus síntomas eran tan graves que fue al hospital el Buen Samaritano donde lo detuvieron por un día y le dieron la devastadora noticia de que había dado positivo al COVID-19.

“Me pusieron suero, unas inyecciones y después me mandaron para recuperarme a la casa”, contó Ramírez, de 53 años. “Ya después de tres semanas regresé a hacerme el examen y resulté negativo. Entonces ya pude regresar a trabajar”.

Con lo que no contaba Ramírez es que le llegaría un cobro por parte del hospital de $223. El trabajador dijo que no cuenta con seguro médico y aunque estuvo recibiendo un salario mientras dejó de trabajar por enfermedad, él no cuenta con dinero extra para pagar este cobro.

Otra empleada preocupada es Lidia Magallanes, quien ha trabajado por más de dos años en el área de mantenimiento. Aseguró que ella ha tenido que cubrir los horarios de quienes se enferman en su departamento, pero no recibe retribuciones extras por estar disponible a la hora que la llamen.

“Hasta ahora yo no he sido contagiada, pero sí me preocupa porque tengo tres hijos”, indicó Magallanes.

Las peticiones

Los trabajadores participantes son miembros de supermercados representados por el sindicato de la UFCW Local 770.

Kathy Finn, secretaria tesorera del sindicato UFCW Local 770, dijo que lo más preocupante fue ver que los contagios ocurrieron en muy corto tiempo.

“Entonces los mismos trabajadores decidieron hacer una petición porque creen que la compañía no está haciendo lo suficiente para protegerlos”, dijo Finn. “Los trabajadores se ponen en riesgo a diario”.

Los trabajadores colectaron cerca de 100 firmas para pedir al supermercado que ofrezca más métodos de seguridad. Estos incluyen el que haya suficientes guantes y cubrebocas de diferentes tamaños. También que les devuelvan los extra $2 que estaban recibiendo por ser trabajadores esenciales ya que dicen que el peligro no ha pasado.

Adicionalmente, los empleados piden que haya opciones para hacerse el examen del COVID-19 por lo menos una vez al mes; el objetivo es asegurarse que están bien de salud.

Se estima que la mayoría de los trabajadores de Food 4 Less son de origen latino. En general las tiendas de esta cadena de supermercados están localizadas en áreas de bajos ingresos, vecindarios pobres y con comunidades de color.

El sindicato informó que un experto en enfermedades transmisibles e infecciosas, que asesora al sindicato acerca del COVID-19, realizó una investigación en la tienda y no encontró evidencia de que la gerencia de la tienda haya implementado un plan de control en caso de infección.

El Dr. Gary A. Richwald también encontró que la desinfección de superficies de alto contacto era inconsistente, los empleados no portaban equipo de protección adecuado y las políticas para prevenir un exceso en el número de clientes permitidos y el ingreso de clientes sin mascarillas no se estaban implementando.

Para poder detener los contagios es necesario que la compañía implemente procedimientos básicos de seguridad de manera consistente, indicó el Dr. Richwald.

“Desafortunadamente, la tienda Food 4 Less es un excelente ejemplo de una falta de consideración y cuidado de la salud pública”, aseveró el doctor.

El brote del virus en el supermercado de Westlake es el segundo brote en una tienda propiedad de Kroger en Los Ángeles. Desde mayo, más de 25 trabajadores del Ralphs de 7257 W. Sunset Blvd han dado positivo al COVID-19. Esto representa al 19% de la fuerza laboral no sindicalizada que tiene alrededor de 129 trabajadores.

El sindicato UFCW 770 representa a trabajadores de tiendas como Vons, Ralphs, CVS, Rite Aid, Food 4 Less y Albertsons. Durante la protesta también conmemoraron a los más de 1,000 miembros que trabajan en estas tiendas que se han infectado con COVID-19 desde marzo.

Representantes de Food 4 Less dijeron que la tienda ha tomado amplias medidas para salvaguardar a los asociados, clientes y cadena de suministro, indicó Vanessa Rosales, portavoz de Kroger.

Añadió que se estan siguiendo medidas de seguridad incluyendo mascaras y guantes.

“En Food 4 Less, nuestros asociados son como la familia. Estamos en comunicación con nuestros asociados que dieron positivo para ayudar en sus necesidades”, dijo Rosales. “Nuestros pensamientos están con ellos mientras se recuperan y les deseamos lo mejor”.