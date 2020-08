Trump está en contra del voto por correo pero no en Florida, que podría ser decisivo para su victoria

El presidente Donald Trump lleva meses criticando el voto por correo de cara a las elecciones de noviembre. Sin embargo, el martes cambió de opinión solo para Florida, un estado clave y donde probablemente necesite cada voto para conseguir su reelección.

“Lo llames voto por correo o voto en ausencia, en Florida el sistema electoral es seguro y confiable, testado y verdadero. El sistema electoral de Florida se ha limpiado (derrotamos los intentos de los demócratas de cambiarlo). Así que, en Florida, les animo a todos a solicitar una boleta y a votar por correo“, escribió el presidente en su cuenta de Twitter.

Whether you call it Vote by Mail or Absentee Voting, in Florida the election system is Safe and Secure, Tried and True. Florida’s Voting system has been cleaned up (we defeated Democrats attempts at change), so in Florida I encourage all to request a Ballot & Vote by Mail! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2020