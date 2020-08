Video: Campaña de Trump edita fotos para mostrar a un Biden “solo, escondido, deteriorado”

El anuncio también acusa al candidato demócrata de "permitir a México robar nuestros trabajos" y de dar la amnistía a "inmigrantes indocumentados"

Un nuevo anuncio de campaña de Donald Trump retrata a su rival demócrata Joe Biden como “solo” y “deteriorado” en el sótano de su casa de Delaware y se burla de él por estar supuestamente “escondido”.

Varios periodistas y medios de comunicación han denunciado que hasta cuatro de las imágenes en las que aparece el exvicepresidente están editadas para que parezca que está realmente solo o que su salud mental está deteriorada. Pero las imágenes y los videos originales demuestran lo contrario.

En la primera imagen editada, el candidato demócrata aparece en el suelo de una especie de salón en el que parece que está efectivamente solo. Por si no queda claro, la locución se encarga de enfatizarlo.

Sarah Mucha, de CNN, asegura en su Twitter que ella estuvo el día de la foto y explica que no tuvo lugar en la casa del demócrata en Delaware sino en la casa del presidente de Coralville, Iowa. La periodista compartió fotos que muestran que el presidente estaba rodeado de gente. Hasta un perro estaba en el lugar, tal y como mostró un video que también publicó.

Just in case we haven’t worn this point out to exhaustion yet, this wasn’t in a basement in Delaware and Biden wasn’t alone. Some of my pics from that night he visited the home of the mayor of Coralville, Iowa to watch the Hawkeyes game. pic.twitter.com/ZgGiVq5Oij — Sarah Mucha (@sarahmucha) August 5, 2020

La parte del clip de campaña, que dura 30 segundos, en la que definen a Biden como “deteriorado” se basa en una foto en la que han editado incluso el lugar en el que estaba el exvicepresidente.

La postproducción de la imagen coloca su figura en el interior de una habitación vacía (sin personas ni muebles) -siguiendo la idea de que está en su sótano- y le elimina el micrófono que lleva en la mano para que se vea que simplemente se está tocando la frente.

Also, it looks like someone photoshopped out a microphone he was holding at an event to make it look like he was…..touching his forehead in an empty room?https://t.co/CgMoUz9Gp9 pic.twitter.com/wJDTHpQyWJ — andrew kaczynski🤔 (@KFILE) August 5, 2020

En dos fotografías en las que Biden aparece rezando y con los ojos cerrados también trata difundir la idea de que el demócrata tiene problemas mentales, a pesar de que en una de ellas se ve detrás a otra mujer que está haciendo prácticamente lo mismo.

This is a screencap from "Fortitude" the other ad in which Trump mocked Biden for being mentally unfit because he was praying. You can even see the woman praying behind him. pic.twitter.com/E5vo6n3vzm — Sarah Burris (@SarahBurris) August 5, 2020

Pero el anuncio no queda ahí, sino que también agita el discurso racista de Trump al acusar a Biden de “permitir a México robar nuestros trabajos” y de dar la amnistía a “inmigrantes indocumentados”.