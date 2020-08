Bebé de 7 meses murió de coronavirus en Nueva Jersey

Un bebé de 7 meses que murió en Nueva Jersey dio positivo por COVID-19, dijo ayer la Comisionada de Salud de ese estado, Judith Persichilli.

Sin embargo, Persichilli dijo que los funcionarios de salud aún no saben cuál fue la causa principal de la muerte y que el estado no revelará más información sobre el caso por respeto a la privacidad. “Nuestros pensamientos están con la familia”, agregó, citada por Pix11.

Aunque la causa de la muerte aún no está clara, los funcionarios de salud consideran que este bebé es la fatalidad más joven posiblemente relacionada con COVID-19 en el estado, afirmó el gobernador Phil Murphy.

Se confirmó de ocho muertes adicionales relacionadas con COVID-19 ayer, lo que elevó el número de fatalidades a 15,916.

Nueva Jersey sigue siendo el segundo estado con más fallecidos en el país, después del vecino Nueva York. Hay 378 casos nuevos, para un total estatal de 189,158 durante la pandemia.

Though the cause of death remains unclear, the infant is considered by health officials to be the youngest fatality possibly related to COVID-19 in NJ, @GovMurphy sayshttps://t.co/blL2wbHwvr

— PIX11 News (@PIX11News) August 5, 2020