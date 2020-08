Crean mural en memoria de Vanessa Guillén en Este de Los Ángeles

Es un mensaje fuerte para que su caso y el de otros soldados asesinados se resuelvan

Conmovido por el asesinato de la soldado Vanessa Guillén, el artista de origen zacatecano Juan Solís se acercó al líder de la Federación de Clubes Zacatecanos del sur de California, Guadalupe Gómez para proponerle la creación de un mural en el icónico edificio que tienen en el este de Los Ángeles.

“Convocamos a la directiva de la Federación, y el apoyo fue unánime porque con el mural queremos decir que no es aceptable lo que pasó con Vanessa”, dice Guadalupe, el líder zacatecano quien recordó que la muchacha era de ascendencia zacatecana.

A la edad de 20 años, el 22 de abril, Vanessa fue asesinada y desmembrada por el soldado Aarón David Robinson en la base militar de Fort Hood, Texas. Por varios meses, fue reportada como desaparecida hasta que sus restos fueron encontrados el 30 de junio. Cuando Robinson iba a ser capturado por la policía, se quitó la vida.

“La muerte de Vanessa mostró un problema recurrente que tenemos en las bases militares, el asesinato de soldados. Hay otro soldado hispano que también desapareció el año pasado”, comenta Guadalupe.

Con este mural para honrar la memoria de la soldado Vanessa y su servicio al país, llevarán un mensaje de concientización a la comunidad para que ningún soldado tenga que morir en sus propias instalaciones militares, dice Guadalupe.

Juan Solís, el autor del mural, es un artista nacido en Zacatecas, México que vino a vivir a Estados Unidos a los 14 años. Creció en el este de Los Ángeles, soñando con un día poder pintar murales y dejar su huella en las paredes de su barrio como lo hacían los muralistas que él admiraba cuando era un adolescente.

“La noticia de la muerte de Vanessa me impactó mucho por el sufrimiento de la mamá”, dice.

Lleno de ese sentimiento, decidió pintarle un cuadro a Vanessa para regarlo a su madre, pero cuando estuvo listo, se le ocurrió otra mejor idea, por qué no convertirlo en un mural.

“Pensé que el lugar perfecto sería el edificio de la Federación de Clubes Zacatecanos del sur de California, porque es como un pedacito de nuestra tierra en Los Ángeles, sobre todo porque tiene columnas labradas en cantera traída de Zacatecas”, dice.

Así que Juan concibió el mural como un tributo para Vanessa, y para que la gente conociera de su historia y no volviera a ocurrir ningún asesinato en las bases militares.

Precisa que él no está cobrando ni ganando nada por hacer el mural. “No estoy agarrando ni un centavo. No sería correcto”, dice. Lo que sí consiguió fueron donativos para la compra de materiales y el equipo que se necesita para subirse con seguridad a pintar la obra artística.

“Le hablé a tres conocidos, y en cuanto les dije de lo que se trataba, me dijeron cuánto necesitas y me mandaron el dinero”, indica.

El mural está hecho con pintura acrílica, y mide 14 pies de ancho y 27 pies de alto. Estará completamente terminado en unas cuantas semanas.

En el avance que lleva el mural se puede ver a Vanessa con su uniforme del ejército, rodeada de rosas con colores vibrantes.

“A través de las flores quiero transmitir energía, y el colorido que es una de las características de mi trabajo, le da vida. Quiero que este mural sea un homenaje positivo para Vanessa”, expone.

El artista dice que no ha tenido la oportunidad de acercarse a la familia de la soldado para entregarle el cuadro, pero espera hacerlo en cuanto termine el mural.

De lo que más se siente contento mientras realiza su trabajo artístico, es de la respuesta de la gente. “Es de lo más increíble que se puedan imaginar. Se detiene a tomar fotografías. Me agradecen. Me traen comida. La otra vez una mamá trajo a su niño que le gusta mucho pintar. Estoy interactuando mucho, y eso me pone muy feliz porque este mural no es de Juan Solís sino de la comunidad”.

Si quieres conocer más de Juan Solís, visita su página juansolisarte.com