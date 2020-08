Gemelos youtubers de California enfrentan cargos por simular robo de un banco

A través de un comunicado de prensa del Fiscal de Orange, Todd Spitzer, informó que los hermanos y gemelos de 23 años Alan y Alex Stokes residentes de California, enfrentan cargos por un incidente ocurrido en octubre de 2019 mientras grababan un video para su canal de Youtube.

En su momento, los hermanos Stokes, quienes tienen millones de seguidores en la red social, estaban grabando una broma que simulaba el robo de un banco. Mientras rodaban el material, los gemelos estaban vestidos totalmente de negro, con sus rostros cubiertos y con bolsos llenos de efectivo.

“Pidieron un Uber y cuando se subieron al auto, el conductor, que no sabía de la broma, se rehusó a llevarlos”, asegura el comunicado. Sin embargo, un transeúnte del lugar presenció los hechos y llamó a la Policía pensando que “querían robarse el auto”, agrega el comunicado de Spitzer.

PRESS RELEASE:

Twin YouTube Stars Charged With Swatting

in Connection with Fake Irvine Bank Robberies.

Unsuspecting Uber driver held at gunpoint by police called

to respond to what they were told was a bank robbery.https://t.co/9D9HnbIt2q@Cal_DAA @IrvinePolice @UCIrvine pic.twitter.com/G1FSpMdia0

— OCDA Todd Spitzer (@OCDAToddSpitzer) August 5, 2020