Hombre muere tras salvar a una niña de 8 años en un río de California

Las autoridades locales del condado de Fresno, California informaron que un hombre de 28 años murió tras entrar al agua en Reedley Beach para rescatar a unos niños que estaban en problemas.

Tras ingresar al agua cerca de las 7:00 p.m, Manjeet Singh de 28 años, logró salvar a una niña de 8 años que estaba en problemas junto con otros dos menores. La menor de 8 años recibió atención en el lugar y está hospitalizada en condición crítica, sin embargo, el hombre murió.

“Se brindó asistencia médica en el lugar por parte de los bomberos de Reedley y ese paciente (la menor) fue trasladado de emergencia a un centró médico”, afirmó Justin Watson, el jefe del Batallón de Bomberos de Reedley.

A 28-year-old man who jumped into the Kings River to rescue three children has died, authorities say. One of the children, an 8-year-old girl, is in hospital in critical condition.​ https://t.co/IeUkjoALx6

— ABC30 Fresno (@ABC30) August 6, 2020