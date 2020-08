Las cartas invertidas en el tarot ¿qué significan?

Si en una lectura de tarot las cartas salen al revés ¿significa que auguran cosas malas? Conoce su interpretación

En una lectura de tarot las cartas pueden salir al derecho o al revés. En el primer caso, su interpretación es de lo más normal, pero si salen invertidas comienzan los problemas. Y no es que forzosamente nos vaticinen tiempos difíciles, sino porque hay diferentes formas de leerlas en dicha posición.

Los expertos tarotistas explican que hay cuatro maneras de actuar cuando una carta sale de manera invertida.

Se colocan al derecho

Hay quienes aseguran que no debe existir diferencia en la lectura de una carta al derecho e invertida. La tarotista María Rosales recomienda en su sitio online no leer las cartas al revés puesto que la labor de los videntes no es centrarse en los aspectos negativos. Además, indica que las cartas por sí solas no significan algo positivo al derecho y algo negativo al revés; en una lectura adecuada las cartas adquieren otros significados cuando se combinan con otras.

Signo de dificultades

Sin embargo, hay quienes consideran que las cartas al revés sí tienen un significado importante. Si sale de ese modo es indicativo de que habrá obstáculos o dificultades en el aspecto que el consultante haya preguntado, según explica el sitio Alicia Galván.

Son negativas

La interpretación más pesimista es que las cartas invertidas son presagio de algo negativo. Es por esta situación que algunos tarotistas le dan mucha importancia porque así pueden advertir al consultante que algo malo se avecina.

Se interpretan de forma diferente

Por último, hay otros expertos en el tarot que dicen tiene otros significados, pero no necesariamente un aspecto negativo.

En cualquiera de los casos, los tarotistas coinciden en que la interpretación debe depender de la persona que está leyendo las cartas y su habilidad para la adivinación.

