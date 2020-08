“Nadie es comparable con mi padre”: La polémica declaración de Diego Jr. sobre Maradona y Messi

El hijo del Pelusa fue tajante y puso a Messi como el segundo mejor de la historia

El próximo sábado se llevarán a cabo los partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions League y uno de los más atractivos es el Barcelona vs. Napoli, en dónde se verán la cara dos de los equipos más importantes en los que jugó Diego Armando Maradona.

Con este motivo, el medio español Sport habló con Diego Jr., hijo de Maradona, y le cuestionó quién era mejor jugador, si su padre o Lionel Messi, a lo que el argentino de 33 años respondió que aunque Messi es una estrella, nadie se compara con su padre.

#FCB 🔵🔴 🎙️ Entrevistamos a Diego Armando Maradona Jr y la comparación entre los dos astros argentinos vuelve a salir a la palestra 🧐 Pasa revista al duelo entre el Barça y el Nápoles y habla de su padre, de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Lautaro…https://t.co/dchPRRAMQn — Diario SPORT (@sport) August 6, 2020

“Messi, hoy es el mejor de todos y Cristiano ni se le acerca. Quien le critica en Argentina no entiende nada de fútbol, mi padre le quiere mucho y me habla a menudo de él. Leo es una estrella y también el segundo mejor jugador de la historia. Messi es un fenómeno, pero nadie es comparable con mi padre: no se puede comparar a terrestres con extraterrestres. Podemos decir que Maradona es el Dios del fútbol y que Leo es el mejor entre los seres humanos. Lo siento, pero nadie alcanzará el nivel de mi viejo. Es imposible”, afirmó Diego Jr.