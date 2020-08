“Demasiadas banderas rojas”: Hay varias personas desaparecidas en Idyllwild

En los últimos cinco meses, varias personas han desaparecido después de ser vistas por última vez en las comunidades montañosas cercanas a Idyllwild, en el condado de Riverside, pero las personas no tienen una conexión obvia entre sí.

Ha pasado un mes desde que Rosario García, de 73 años, desapareció después de conducir lejos de su casa en Hemet.

“Nadie la ha visto, hemos hecho tantos volantes. Hemos actualizado los volantes para que la gente sepa que todavía la estamos buscando”, dijo la hija de García, Margarita Zavala, a ABC 7.

Dos días después de que García desapareciera, su Nissan Altima plateado fue descubierto atascado en una roca a lo largo del comienzo del sendero Sawmill cerca de Idyllwild.

El Departamento del Sheriff del condado de Riverside realizó una búsqueda en el área, pero no se han encontrado otros rastros de ella.

Zavala dijo que su madre sufre de demencia y no cree que su madre condujo su automóvil hasta ese lugar. Agregó que su madre se dirigía a visitar a un familiar el día que desapareció.

La preocupación de Zavala solo creció más después de enterarse de que su madre no es la única que ha desaparecido en la comunidad de montaña desde marzo.

“Hay demasiadas banderas rojas”, dijo Zavala.

Kendra Johnson dijo que su padre de 52 años, Ron Prifogle, caminaba regularmente cerca de su casa en Idyllwild. Fue visto por última vez el 4 de marzo recogiendo bocadillos en una tienda de conveniencia local alrededor de las 6 p.m.

“Todo lo que realmente sabemos es que se fue y se llevó su mochila y encontraron la mochila en uno de los senderos”, dijo Johnson.

En junio, Lydia “Dias” Abrams, de 65 años, desapareció de su rancho en Apple Canyon. Una búsqueda en su propiedad no encontró rastros de ella. Ocho días después, Melissa Lane, de 41 años, desapareció después de salir del camión de un familiar en la autopista 274.

Su madre dijo que su hija solía hacer autostop para subir y bajar de la montaña. La familia de Lanes dijo que pasaron el 4 de julio buscándola antes de denunciar su desaparición.

Las familias de los desaparecidos, se aferran a la esperanza de encontrar algunas respuestas, reportó CBS 2:

“Lo mejor que podríamos hacer sería obtener respuestas sobre lo que sucedió”, dijo Johnson sobre su padre desaparecido. “Pero si eso no es posible, sólo espero que otras personas obtengan respuestas y se encuentre a sus seres queridos”.

El Departamento del Sheriff del condado de Riverside está investigando cada uno de los casos de personas desaparecidas, pero no cree que los casos estén relacionados.

Inicialmente, se reportó la desaparición de seis personas en el área, pero desde entonces se ha encontrado a dos mujeres y están bien.

🚨𝙈𝙀𝘿𝙄𝘼 𝘼𝙇𝙀𝙍𝙏🚨Jade Kemerer (missing from Anza on 8/2) has been located safely & removed from the missing persons database. No further details are available at this time. Thank you to all who assisted in locating her safely.

