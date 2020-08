Jordyn Woods es tendencia por un video en el que aparece recibiendo masajes en el trasero, como Yanet García 

Ahora todos están pendientes de la reacción de Tristan Thompson

Jordyn Woods se convierte en tendencia en las redes sociales gracias a un vídeo que ella misma compartió a través de sus historias de Instagram que ahora se ha viralizado en Twitter.

La ex mejor amiga de Kylie Jenner parece estar desnuda sobre la cama de masajes. Pareciera que solo una toalla blanca la libra del desnudo total mientras recibe el relajante masaje tanto en el trasero como en muslos y piernas.

cardi and megan fumbled the bag big time we needed ms jordyn woods in the wap video pic.twitter.com/hgENoW2klq — ‏ً (@lifestillhard) August 8, 2020

La reacción del público en las redes sociales no se ha hecho esperar, y es que con este video el nombre de Jordyn Woods, supera el menos hoy a las Kardashian.

jordyn woods I will drink ur bath water…#random — Tristan (@TristanGHill) August 8, 2020

Jordyn Woods gotta chill bro that's not fair. pic.twitter.com/vritPXBCGF — abdellah azizi (@therealazizi) August 8, 2020

Tristan Thompson telling Khloe he's going grocery shopping but actually pulling up to Jordyn Woods house like. pic.twitter.com/vwCdm15N2X — Jays Chill (@JayyyyMichael) August 8, 2020

After seeing why Jordyn Woods was trending. NBA Players: pic.twitter.com/pgxuMuPAMf — Andrew Wiggins Fan club (@andrewwiggie) August 8, 2020

So jordyn woods is trending bc of her ass — KeondraK ⁷ (@PeachieRad) August 8, 2020

Yanet García, la ex chica del clima de México, también dio mucho de qué hablar por exponer los masajes que ella también recibe en su trasero a través de Instagram.