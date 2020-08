9 casos COVID y fotos virales de pasillos abarrotados fuerza vuelta a clases ‘online’ en escuela de Georgia

Un instituto de secundaria de Georgia (EE.UU.), cuya imagen con los pasillos abarrotados de alumnos se hizo viral la semana pasada, ha revocado su decisión de reanudar las clases presenciales y ha anunciado que volverá a la enseñanza online por lo menos durante los próximos dos días, después de darse 9 casos de COVID-19.

Así lo informaron las autoridades del distrito escolar en una carta enviada a los padres de los alumnos este domingo, de la que se hicieron eco medios de comunicación.

“Como resultado de haber sido informados de nueve casos de COVID-19 en la Escuela de Secundaria de North Paulding tras la primera semana de instrucción presencial, aparte de la posibilidad de que el número pudiera aumentar si hay tests pendientes actualmente que den positivo, hemos consultado con el Departamento de Salud Pública y temporalmente estamos cambiando el método de instrucción a aprendizaje digital en la NPHS (siglas en inglés del centro)”, reza la misiva.

Day two at North Paulding High School. It is just as bad. We were stopped because it was jammed. We are close enough to the point where I got pushed multiple go to second block. This is not ok. Not to mention the 10% mask rate. pic.twitter.com/JKbGYqG9RS

— hannah (@ihateiceman) August 4, 2020