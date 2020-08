Tragedia: Mueren tres trabajadores del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas en accidente de helicóptero

TEXAS – Tres empleados del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas murieron en un accidente de helicóptero luego de estrellarse en una reserva en el área de West Texas, según anunció la agencia el domingo.

El grupo se encontraba realizando una evaluación aérea de una especie de animales en la zona conocida como Black Gap Wildlife Management el sábado cuando el helicóptero se desplomó.

No se han dado detalles sobre la causa del accidente. El gobernador de Texas Greg Abbot ofreció sus condolencias y calificó el incidente como “un trágico accidente”.

Las víctimas fueron identificadas como Dewey Stockbridge, Brandon White y Bob Dittmar. El piloto del helicóptero sobrevivió el accidente y fue trasladado a un hospital de El Paso, su condición no ha sido actualizada.

