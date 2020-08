Va en serio: furioso por la eliminación, Cristiano Ronaldo podría abandonar la Juventus con rumbo al PSG

Al parecer, el fracaso de la Juventus de Turín en esta edición de la Champions League puso furioso a Cristiano Ronaldo y podría ya estar negociando su salida rumbo al Paris Saint Germain.

Según Foot Mercato, Leonardo, gerente deportivo del club francés ya se ha reunido con Jorge Méndes, representante de CR7 para explicarle la propuesta del equipo, que va en serio en la búsqueda de un tridente de locura.

En caso de que Cristiano acceda a mudarse a Francia, el PSG deberá pagar una millonaria cláusula a la Juve, con quien tiene contrato hasta 2022, aunque el portugués y su representante tienen muy bien agarrada la sartén por el mando en cuanto a las posibilidades y deseos de CR7 de abandonar el club.

Se sabe que el club juventino está sufriendo en esta nueva realidad para pagar el millonario sueldo de Cristiano que ronda los $35 millones de dólares por año y eso podría simplificar la operación.

Cristiano Ronaldo is considering leaving Juventus for PSG, according to Foot Mercato 👀😲 pic.twitter.com/v2yzGmD0HY

— Goal (@goal) August 9, 2020