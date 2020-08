Cómo es la campaña de Audi que suscitó fuertes críticas: la marca se disculpa

Como parte para la promoción del nuevo Audi SR4, la marca lanzó una campaña publicitaria que fue fuertemente atacada en redes sociales por considerarla agresiva visualmente

Audi siempre ha tenido spots publicitarios que de inmediato se colocan en el gusto del público por reflejar la calidad y el lujo de sus autos. Sin embargo, en esta ocasión, la marca se vio metida en un lío debido a que tuvo que pedir disculpas por usar una imagen en la que se muestra a una niña apoyada en el radiador de su modelo RS 4 comiendo un plátano, suscitando fuertes críticas entre los internautas.

“Lets your heart beat faster – in every aspect. #AudiRS”, es el copy que acompañó al posteo en la cuenta oficial de twitter de Audi, y que se traduce como “deja que tu corazón lata más rápido, en todos los aspectos”.

De acuerdo con el portal Entrepreneur, los usuarios calificaron la campaña de insensible debido a que la posición de la niña al frente del auto impedía que el conductor pudiera verla y con ello evitar un accidente, e incluso algunos señalaron que la imagen era sexualmente sugerente.

El platano no quedó fuera de la crítica y los usuarios señalaron que es un símbolo fálico y que la vestimenta de la niña pretendía sexualizar el mensaje, sumando la opinión de otros usuarios que consideraron que el color del auto evoca erotismo.

Como repsuesta de esto, Audi publicó en su cuenta de twitter “nos disculpamos sinceramente por esta imagen insensible y nos aseguraremos de que no se use en el futuro. También examinaremos internamente de forma inmediata cómo se ha creado esta campaña y si los mecanismos de control fallaron en este caso”.

Audi destacó que “cuida a los niños” y que el RS 4 es un vehículo familiar con más de treinta sistemas de asistencia al conductor, por eso aparecen varios miembros de la familia en la campaña publicitaria del modelo. “Esperábamos poder transmitir que incluso para los usuarios de las carreteras más débiles es posible apoyarse relajadamente en la tecnología RS. ¡Eso fue un error! Audi nunca tuvo la intención de herir los sentimientos de nadie”

