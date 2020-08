Hombre de Miami mata a su hija enferma de 11 años y luego se suicida

La policía de la ciudad de Davie, al norte de Miami, ha confirmado que un hombre ha matado a su hija de 11 años y luego se disparó a sí mismo en su casa el lunes por la mañana, dice la policía. Ambos están muertos.

La esposa del hombre estaba en la casa situada en la 18th del Suroeste y escuchó los disparos. Fue a ver qué es lo que estaba pasando y encontró a su hija y su esposo muertos a tiros.

