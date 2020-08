Inmigrantes en Mesa Verde condenan desinterés de autoridades ante rebrote de COVID-19

Abogados defensores de los inmigrantes bajo custodia en el Centro de Detención Mesa Verde en la ciudad de Bakersfield al centro de California, condenaron la falta de atención médica que se da a los enfermos de coronavirus y advirtieron que temen por su vida.

“El domingo, mi cliente Christian Orellana quien el 29 de julio fue diagnosticado con COVID-19 se comunicó para decirme que no podía respirar. Llamamos al 911 y llegó una ambulancia al Centro Mesa Verde, pero no los dejaron entrar”, afirma la abogada en migración Ambar Vera de la Fundación United Farm Workers.

Otros clientes – dice- ni siquiera se pueden levantar de su cama, o se han colapsado.

“Cuando nosotros nos comunicamos a ICE, aseguran que los enfermos de COVID-19 reciben el tratamiento. Pero Christian me contó que solo fue una enfermera a tomarle los signos vitales”.

La abogada Vera dice que es muy alarmante y preocupante no saber lo que está pasando realmente al interior de Mesa Verde.

Por lo menos tienen la confirmación de nueve casos en el Centro de Mesa Verde del Servicio de Migración y Aduanas (ICE).

En el caso de Christian, un joven salvadoreño de 22 años, un juez decidió a favor de su libertad en junio, pero como el gobierno de Estados Unidos apeló el fallo, lo mantienen en custodia. Él lleva detenido desde octubre de 2019.

Su defensora considera que los contagios en Mesa Verde se han debido a la transferencia de inmigrantes de otros centros.

En la actualidad, hay entre 120 y 130 inmigrantes en el Centro de Detención Mesa Verde. Por cada dormitorio, había alrededor de 100. Pero debido a la presión que han hecho los líderes proinmigrantes, quedan entre 30 y 40 personas. El resto han salido libres.

Líderes proinmigrantes y abogados de inmigración de diferentes organizaciones como Amber Vera lanzarán una campaña de llamadas telefónicas a Mesa Verde para reiterarles la urgencia de que se liberen a los inmigrantes, ya que consideran que mientras estén detenidos, sus vidas corren peligro por el coronavirus.

En un comunicado conjunto emitido por los líderes de los dormitorios de Mesa Verde, expresan que el actual brote de COVID-19, es el resultado directo de las decisiones del gobernador Gavin Newsom y el Departamento de Prisiones (CDCR) que continúan con la transferencia de gente de las cárceles estatales a los centros de detención de ICE, pese a la advertencia de salud en contra.

“En la última semana, gente nueva continuó llegando a los dormitorios directo de las prisiones con contagios masivos de COVID-19, sin ser puestos en cuarentena y haberles hecho las pruebas del virus”, dicen.

🚨Extraordinarily troubling emails from GEO’s ICE detention center in Mesa Verde reveal that local ICE outright rejected the option of widespread COVID testing because they knew it would cause “housing issues” if they were forced to quarantine everyone who tested positive! https://t.co/AziK41U4yi pic.twitter.com/kMj4KBZ30W

— Aaron Reichlin-Melnick (@ReichlinMelnick) August 6, 2020