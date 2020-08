Trump critica a Harris después de que Biden anunciara que sería su candidata a la vicepresidencia

El presidente Donald Trump dijo este martes que la compañera de fórmula de Joe Biden fue “desagradable” e “irrespetuosa” con el candidato demócrata a la Casa Blanca, después de que se hiciera público el nombramiento de la senadora.

Por otro lado, la campaña de reelección del mandatario ya tenía un video preparado en el que afirma que llama a Harris “farsante” y asegura que supuestamente pertenece a la “izquierda radical”.

Trump no tardó en encontrar un apodo despectivo para la senadora, que también estuvo en la carrera demócrata a la presidencia, y aprovechó una conferencia de prensa en la Casa Blanca para menoscabar la trayectoria de Harris y, de paso, a la también senadora demócrata Elizabeth Warren.

“[Harris] fue probablemente incluso más desagradable que Pocahontas“, dijo Trump utilizando el término despectivo con el que se suele referir a Warren.

President Trump says Kamala Harris was his "number one draft pick" for Joe Biden's running mate, and that she was "extraordinarily nasty" to Brett Kavanaugh during his confirmation hearings https://t.co/LuaejUqCGi pic.twitter.com/O3z3qbXNjK

El republicano recurrió a sus declaraciones altisonantes en lugar de hacer una valoración sosegada de la persona que entra en la carrera política a la presidencia y que tendrá un papel importante en los resultados del próximo 3 de noviembre.

Amy Klobuchar, otra senadora que participó como contendiente en las primarias demócratas y que también estuvo en la lista de candidatas a la vicepresidencia de Biden, criticó las palabras de Donald Trump.

“Eso son estupideces“, aseveró. Lo que un líder haría, según la demócrata, sería “felicitar [a la compañera de fórmula de Biden] y darle la bienvenida a la carrera”. Klobuchar elogió a Harris “por su gran papel al frente del Departamento de Justicia de California“.

As I told @BretBaier on Fox News, Donald Trump went before the country & called @KamalaHarris "nasty." I think that’s crap.

As someone who knows @KamalaHarris, I would use the words "tough," "grit" & "strength" to describe her.

That's what our country wants in a VP. pic.twitter.com/O2cc6biQDF

— Amy Klobuchar (@amyklobuchar) August 12, 2020