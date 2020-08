Abren sitio de pruebas de COVID-19 en el Consulado de México en L.A.

Son completamente gratis y para todos, no solo para inmigrantes de origen mexicano

Con fondos del condado de Los Ángeles, el Consulado General de México en Los Ángeles abrió un sitio de pruebas gratis de COVID-19 en sus propias instalaciones para mantener a las comunidades locales sanas y disminuir la propagación de COVID-19, al identificar a quienes necesitan mantenerse aislados y recibir cuidado médico.

El recién inaugurado centro de pruebas en el Consulado General de México no es exclusivo de los mexicanos sino que está abierto para todas las nacionalidades, sin importar estatus migratorio ni idioma que se hable.

Lo que es más, se dio a conocer que habrá personal para asistir a los residentes que hablan español y lenguas indígenas como el zapoteco, quiché y otros idiomas mayas.

El centro funcionará de lunes a domingo, de 7 a.m. a 7 p.m. hasta diciembre mientras se cuente con los fondos. La meta es realizar 1,500 pruebas por semana.

Para hacerse un examen de COVID-19, necesitan sacar una cita en el teléfono 1-888- 634-1123. También pueden obtenerla online en el sitio: https://covid19.lacounty.gov/testing/

Sin embargo, la supervisora Hilda Solís dijo que se aceptará a personas sin turno previo.

“Hoy es un día muy importante para las personas que viven en el área de alrededor del Consulado porque la mayoría son trabajadores esenciales que no tienen acceso a seguro médico, y no pueden pagar las pruebas que cuestan $150 o más cada una”, dijo la supervisora Hilda Solís. Y precisó que el examen de COVID-19 no se considera una carga pública.

“Los barrios de Pico Union y Westlake han sido particularmente impactados por COVID-19, y este sitio demuestra la inversión del condado para resolver el dañado causado por esta crisis a la comunidad”, agregó.

La cónsul de México en Los Ángeles, Marcela Celorio dijo que debido a que la pandemia no se ha terminado, el Consulado General de México en Los Ángeles permanece comprometido con la seguridad de la comunidad a la que sirve.

“Reconocemos que esta enfermedad no hace distinciones y cualquiera puede enfermarse. Por esta razón, decidimos abrir este centro, convencidos de que entre más pruebas se administren, será más fácil controlar la pandemia.

El centro de pruebas del coronavirus en el Consulado General de México localizado en el número 2401 al oeste de la calle 6 de Los Angeles, CA 90057, funcionará en el primer piso de su edificio. La entrada es por la calle 6, y la línea de espera se hará sobre esa rúa para proteger al público que asiste al Consulado y a su personal.

Hasta el 11 de agosto, el Departamento de Salud del condado de Los Ángeles, reportaba 211,808 casos de coronavirus con 5,057 muertes. El 69% de todas las muertes por la pandemia son de latinos, mientras que 71,015 de los casos positivos han correspondido a este grupo étnico en el condado.

El concejal Gil Cedillo comentó que la apertura del centro de pruebas en el Consulado de México fortalecerá sus esfuerzos por apoyar a los residentes de Westlake y Pico Union, áreas que han tenido las más altas tasas de COVID-19 en el distrito 5 que representa en el Concejo de Los Ángeles.

“He enfatizado en muchas ocasiones que mi distrito, enfrentan desafíos como la pobreza, el estatus migratorio y la densidad poblacional”, dijo.

Así que urgió a usar mascarilla, practicar la distancia social a por lo menos seis pies, lavarse las manos con frecuencia y tomar ventaja de este sitio de pruebas gratis.