Video capta balacera hacia cancha de baloncesto a plena luz en Nueva York: 4 heridos

Cámaras de seguridad captaron a un pistolero disparando a plena luz en una calle de Nueva York, una escena que se ha hecho cada vez más común en la ciudad.

El video fue divulgado ayer por NYPD y corresponde a un tiroteo en El Bronx cerca de un torneo de baloncesto lleno de gente. Muestra a varias personas huyendo y luego un hombre joven se da la vuelta, saca una pistola de su bolso y abre fuego mientras los transeúntes a su alrededor intentan apartarse del camino.

Ocurrió alrededor de las 8:10 p.m. el 3 de agosto cerca de St. Ann’s Avenue y East 147th St en Mott Haven, según la policía.

Más de 100 personas se habían reunido en un parque cercano para ver el torneo de baloncesto cuando se escucharon disparos, dijeron las autoridades.

Cuatro personas fueron baleadas, aunque todas sobrevivieron, destacó Pix11. No se han anunciado arrestos.

En un incidente similar, una niña de 11 años fue golpeada salvajemente en Harlem durante un partido de baloncesto el pasado fin de semana.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED for ASSAULT: Do you know this guy? On 8/3/20 at approx 8:10 PM, in the vicinity of St. Ann's Ave and East 147 St in the Bronx, the suspect fired several rounds, striking 4 people. Any info call or DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. All calls are anonymous. pic.twitter.com/tgwx0lP5P9

— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 11, 2020