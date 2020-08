La Tigresa del Oriente tiene COVID-19 a los 74 años

View this post on Instagram

Medios reportan que #LaTigresaDelOriente se enfermó con #covid19 a sus 74 años • “Sí, tengo coronavirus. Ahorita estoy mal, no puedo hablar” “Estoy en cama, pero gracias a Dios con todos los cuidados del caso. Pese a mi edad, me siento fuerte, sé que saldré adelante, voy a vencer el coronavirus, soy una mujer guerrera y siempre he salido adelante en la vida” • ¡Pronta recuperación! 📸: Tigresa IG