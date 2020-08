Los secretos de Ana Patricia Gámez para lucir las mejores cejas

View this post on Instagram

Así me arreglo para mis ensayos de PJ ✨ Estos días antes de la gran noche es muy importante usar productos “multi-tasking” que funcionan como maquillaje y cuidado de la piel simultáneamente, para lucir radiante y con una cutis saludable✨ ¡precisamente lo que la línea Healthy Skin de @Neutrogena ofrece! Aquí les comparto mi rutina de maquillaje paso por paso: ✅ Paso #1: Comienzo con la #Neutrogena Healthy Skin Radiant Primer + Serum, una prebase que le da un boost de luminosidad a mi piel, mientras que unifica su tono y textura. ✅ Paso #2: Para corrector utilizo el Healthy Skin Radiant Cream Concealer para difuminar la apariencia de las líneas de expresión dejando un acabado suave y sin arrugas. ¿Lo mejor? Lo puedes usar de contorno también. ✅ Paso #3: Como humectante uso el Healthy Skin Anti-Aging Perfector, ya que contiene una combinación de Retinol y SPF 20, dejándome con un acabado radiante que me encanta. Por cierto, mientras más la uso, mejor se ve mi piel. 😱 ✅ Paso #4 Relleno y doy forma a mis cejas que son el marco de la cara con este lápiz de Anastasia Beverly Hills que es preciso a la hora de definir. ✅ Paso #5: ¡A pintar! 🎨 En los ojos me gusta utilizar una paleta neutral como la de Beauty Counter que son sombras fáciles de difuminar bien. ✅ Paso #6 Un rímel no puede faltar y para eso uso el Healthy Volume de Neutrogena. ✅ Paso #7: Como toque final, uso unas pestañas postizas de Ardell, las Wispies son mis favoritas. ✅ Paso #8: Sello todo utilizando el Healthy Skin Radiant Setting Spray para mantener mi maquillaje en su lugar todo el día. Si les gustó este post, vayan a mis stories para más detalles y enlaces a estos productos. 🤩 #NeutrogenaPartner