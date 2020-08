Empleada de Héctor Miguel Zelada lo denuncia en redes sociales por deudas y amenazas

La mujer ventiló lo sucedido en la cuenta de Twitter del exfutbolista

El exportero del América, Héctor Miguel Zelada, se encuentra en medio de un escándalo luego de que una de sus empleadas denunció que el exfutbolista no le ha pagado y además la ha amenazado.

Lo curioso es que la mujer, de la que se desconoce su identidad, contó lo ocurrido a través de la propia cuenta de Twitter del exjugador, pues entre otras cosas, se desempeñaba como su Community Manager.

“Hola a todos soy el CM de esta cuenta, soy una mujer que se ha dedicado a trabajar en esta cuenta por casi ya 3 años, el titular o dueño de esta cuenta de Twitter es el señor H. Miguel Zelada me debe dinero producto de mi trabajo y también dinero que me pidió prestado“, se leyó en un primer mensaje.

Una mujer denuncia falta de pago por parte del ex portero Héctor Miguel Zelada pic.twitter.com/SuJjHjwzwr — CANCHA (@reformacancha) August 13, 2020

La empleada reveló que no ha recibido pago alguno desde hace más de un año y además, la ha amenazado junto a su familia, a pesar de que ella le tendió la mano cuando lo necesitó.

“He tratado de que él me haga llegar mi sueldo y no lo quiere hacer y ahora estoy recibiendo amenazas de su parte y no quiere pagarme el dinero que me debe por mi trabajo y lo que le presté cuando lo necesitó para comer y trasladarse. Está amenazándome con destruir mi vida y la de mi familia, y me dijo que me hará pedazos”, escribió.

Agregó que solo está pidiendo lo justo por su trabajo y que paren los ataques hacia su familia.

“Por WhatsApp y no tan solo me molesta a mí sino también a mi esposo. Y hoy me atrevo a esto porque no pienso permitir más abusos de su parte tal vez a muchos no les agrade lo que estoy haciendo pero muchos también sabrán lo bien que hice mi trabajo cuando necesitaron”. argumentó.

Luego de la denuncia, la cuenta de Twitter de Héctor Miguel Zelada desapareció y hasta el momento, la leyenda del América no se ha pronunciado al respecto.