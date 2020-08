Destapan romance entre Thalía y Fernando Colunga cuando protagonizaron ‘María la del Barrio’

View this post on Instagram

¡25 años y sigo llevando a esta mi María a donde quiera que voy! ¡Cómo las amo señora María y María la de nuestro corazón! ❤️🥰 ¡Soy afortunada de que generaciones pasan, más siempre vuelven a vivir esta novela tan espectacular! ¡Soy fan y a mucha honra! ¿Cuál es tu episodio favorito?!?! #MariaLaDelBarrio #Repost @rickdecle ・・・ 💋 Hoy celebramos 25 años de seguir haciendo historia en el mundo con otro éxito más de @thalia con #MariaLaDelBarrio con todo un elenco de grandes actores que juntos hicieron un éxito total a nivel internacional 🤎 #yAMuchaHonra #MariaLaDelBarrioSoy #Thalia #FernandoColunga #ItatiCantoral #MalditaLisiada #QueHacesBesandoALaLisiada #Nandito #lasMarias #Televisa #Telenovelas #PaQueTeLoCepilles 💋💋💋💋💋💋💋 @byRickDecle