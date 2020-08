Fotos y videos muestran el raro tornado de fuego que ocurrió en California

El Servicio Meteorológico Nacional por primera vez emitió una advertencia de un tornado de fuego generado por un incendio en el norte de California

Una advertencia de tornado emitida el sábado por la tarde para el condado de Lassen, California, no fue una advertencia promedio de tornado.

Es la primera vez que el Servicio Nacional de Meteorología (NWS), emite una advertencia de tornado de fuego.

Extremely dangerous fire behavior noted on the #LoyaltonFire! Rotating columns and potential for fire whirls. Responders should exercise extreme caution!!! https://t.co/DYghar7yiz — NWS Reno (@NWSReno) August 15, 2020

This is actually quite interesting. This tornado warning is for a wildfire that is exhibiting "extreme fire behavior"… I assume this also means fire whirls / tornadoes(?). https://t.co/xG0nXIpAyH — U.S. Tornadoes (@USTornadoes) August 15, 2020

A la naturaleza no se le acaban los trucos que nos puede mostrar, y las fotos y videos que los usuarios de Twitter han compartido son impresionantes:

Video: A fire tornado touched down in Lassen County, California, earlier this afternoon. pic.twitter.com/OR6FoGaUZl — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 16, 2020

Esta advertencia fue para un remolino de fuego, llamado ‘firenado’ en inglés, que es una columna de aire que gira rápidamente y que se ve y actúa como un tornado, pero es producido por un incendio forestal.

Estos pueden ser extremadamente peligrosos, aunque suelen estar estacionarios mientras existen.

Who had #FireTornado on their list of things left that could happen in 2020?!? Well, CA officially had the first Fire Tornado in history today! Like the things that are happening is crazy crazy! #2020 #HeatWave pic.twitter.com/aYCSSe1IZb — Brad Everett Young (@BradEYoung) August 16, 2020

En otras ocasiones, se han observado, pero no porque fueran pronosticados.

This is not something you see everyday pic.twitter.com/1xR86nRE6F — SARAH KASSABIAN (@SarahKassaWx) August 15, 2020

Este vórtice en particular fue producido por una nube de pirocumulonimbus en rotación en el llamado Loyalton Fire en el norte de California.

Hasta el sábado por la noche, el Loyalton Fire había crecido a 2,000 acres y no está contenido.

El llamado Loyalton Fire es un incendio intenso que saltó a la carretera 395 el sábado en la tarde, con vehículos en la vía, y causó una emergencia para los conductores y bomberos que estaban en la zona.

⚠️CLOSE CALL. #TMFR Brush Engine 44 on scene earlier today as #LoyaltonFire jumped HWY 395 with vehicles stuck on the road. The crew provided protection and got the vehicles out of harms way. No injuries. pic.twitter.com/iDTWzXo7Y8 — Truckee Meadows Fire & Rescue (@TMFPD) August 16, 2020

The first ‘Fire Tornado’ to set off the “fire tornado” warning in history. Incident occurred today in Northen California. #LoyaltonFIRE pic.twitter.com/ISSzR5mVa2 — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 16, 2020